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В аэропорту Челябинска изъяли из продажи контрафактные зарядные устройства и кабели для iPhone

5 сентябрь 2019 (16:45)

УрБК, Челябинск, 05.09.2019. Челябинская транспортная прокуратура изъяла в одной из торговых точек аэропорта города контрафактные зарядные устройства и кабели для мобильных телефонов товарного знака Apple Inc. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что там осуществлялась реализация аксессуаров для мобильных телефонов (зарядных устройств и кабелей), содержащих незаконное воспроизведение товарных знаков, права на которые принадлежат Apple Inc. Данный товар обладал признаками контрафактности и не являлся оригинальной продукцией. Кроме того, юридическое лицо не имело разрешения правообладателя на использование указанных товарных знаков», — говорится в сообщении.

В результате в Арбитражный суд Челябинской области было направлено заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».

«Изъятый контрафактный товар в соответствии с решением суда подлежит уничтожению. Также организация привлечена к административной ответственности в виде предупреждения», — отмечает пресс-служба.

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