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ВЭБ ожидает замедление роста экономики РФ в 2019 году до 1%
5 сентябрь 2019 (16:25)
УрБК, Москва, 05.09.2019. ВЭБ ожидает замедления роста российской экономики в 2019 году до 1%. При этом в III и IV кварталах он будет на уровне 1,1-1,5%, сообщает «Прайм» со ссылкой на замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олега Засова.
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. ЦБ в середине июня снизил свой прогноз до 1-1,5% с 1,2-1,7%. По данным Росстата, рост экономики в 2018 году составил 2,3%.
«Наш прогноз: динамика ВВП в этом году ускорится, в III и IV кварталах рост будет 1,1-1,5% — это больше, чем в I полугодии. Мы уже видим по июлю, что рост несколько повысился, большой вклад, в том числе, внесло сельское хозяйство», — сказал Засов в ходе конференции «Причерноморское зерно и масличные 2019/20».
«В целом мы ожидаем, что рост экономики составит 1% — это ниже, чем официальный прогноз, который недавно был опубликован. Тем не менее этот прогноз достаточно благоприятен. И мы считаем, что есть риск, что экономика не дотянет до этого 1% за 2019 год», — добавил макроэкономист.
Комментируя более долгосрочный прогноз — до 2021 года, Засов указал, что он основывается на достаточно благоприятных факторах: цены на нефть будут находиться на уровне около 60 долл. США за баррель.
«Мы считаем, что в этих условиях экономический рост в следующем году будет 1,8%, потом ускорится до 2-2,5%», — отметил замдиректора структуры ВЭБа.
При этом в ВЭБе, по его словам, по-прежнему видят большие риски со стороны потребления.
«Поскольку бюджет становится ориентированным на рост государственного инвестиционного спроса, практически не заложен рост социальных расходов, это будет сдерживать рост потребительского спроса», — пояснил Засов.
«Если смотреть на внешние условия, то мы предполагаем, что чистый отток капитала будет постепенно сокращаться, при этом правительство продолжит наращивать резервы в рамках исполнения бюджетного правила и ЦБ продолжит закупать валюту, обменный курс будет несколько ослабляться и в следующем году составит около 67 руб. за долл. США», — резюмировал макроэкономист.
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. ЦБ в середине июня снизил свой прогноз до 1-1,5% с 1,2-1,7%. По данным Росстата, рост экономики в 2018 году составил 2,3%.
«Наш прогноз: динамика ВВП в этом году ускорится, в III и IV кварталах рост будет 1,1-1,5% — это больше, чем в I полугодии. Мы уже видим по июлю, что рост несколько повысился, большой вклад, в том числе, внесло сельское хозяйство», — сказал Засов в ходе конференции «Причерноморское зерно и масличные 2019/20».
«В целом мы ожидаем, что рост экономики составит 1% — это ниже, чем официальный прогноз, который недавно был опубликован. Тем не менее этот прогноз достаточно благоприятен. И мы считаем, что есть риск, что экономика не дотянет до этого 1% за 2019 год», — добавил макроэкономист.
Комментируя более долгосрочный прогноз — до 2021 года, Засов указал, что он основывается на достаточно благоприятных факторах: цены на нефть будут находиться на уровне около 60 долл. США за баррель.
«Мы считаем, что в этих условиях экономический рост в следующем году будет 1,8%, потом ускорится до 2-2,5%», — отметил замдиректора структуры ВЭБа.
При этом в ВЭБе, по его словам, по-прежнему видят большие риски со стороны потребления.
«Поскольку бюджет становится ориентированным на рост государственного инвестиционного спроса, практически не заложен рост социальных расходов, это будет сдерживать рост потребительского спроса», — пояснил Засов.
«Если смотреть на внешние условия, то мы предполагаем, что чистый отток капитала будет постепенно сокращаться, при этом правительство продолжит наращивать резервы в рамках исполнения бюджетного правила и ЦБ продолжит закупать валюту, обменный курс будет несколько ослабляться и в следующем году составит около 67 руб. за долл. США», — резюмировал макроэкономист.
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