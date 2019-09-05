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Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 19 коп.

5 сентябрь 2019 (16:02)

УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 44,74 коп. до 66,05 руб., евро — на 18,77 коп. до 72,87 руб.

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