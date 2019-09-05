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Консульство США в Екатеринбурге увеличит количество мест для записи на собеседования для получения виз
5 сентябрь 2019 (15:45)
УрБК, Москва, 05.09.2019. Посольство США в Москве и Генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке увеличат количество мест для записи на визовые собеседования на территории Российской Федерации.
На официальном сайте посольства США в РФ сообщается, что новые места для записи до середины января 2020 года открываются в Москве, в Екатеринбурге и во Владивостоке.
«Заявители, проживающие как в России, так и за пределами Российской Федерации, могут записаться на собеседование в любом посольстве или консульстве США по всему миру. Все заявители должны оплатить визовый сбор (MRV сбор) в стране, где проходит собеседование», — также говорится на сайте.
Как ранее сообщал УрБК, в конце 2017 и 2018 года консульство США в Екатеринбурге прекращало выдачу виз из-за уменьшения штата дипмиссии.
На официальном сайте посольства США в РФ сообщается, что новые места для записи до середины января 2020 года открываются в Москве, в Екатеринбурге и во Владивостоке.
«Заявители, проживающие как в России, так и за пределами Российской Федерации, могут записаться на собеседование в любом посольстве или консульстве США по всему миру. Все заявители должны оплатить визовый сбор (MRV сбор) в стране, где проходит собеседование», — также говорится на сайте.
Как ранее сообщал УрБК, в конце 2017 и 2018 года консульство США в Екатеринбурге прекращало выдачу виз из-за уменьшения штата дипмиссии.
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