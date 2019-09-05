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Свердловские безработные стали чаще вставать на учет на биржи труда
5 сентябрь 2019 (15:20)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 1 августа 2019 года в Свердловской области доля официально зарегистрированных безработных в общей численности граждан, которые не имеют работу, но активно ее ищут (по методологии Международной организации труда они также классифицируются как безработные), составила 29,5%. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.
Ровно год назад показатель был заметно ниже — 22%. Из этой статистики регионального департамента по труду и занятости можно сделать вывод, что свердловские безработные стали чаще вставать на учет в службы занятости.
«За последнее время число россиян, обращающихся за помощью при поиске работы в службы занятости, несколько увеличилось. Но крайне незначительно и вряд ли стоит считать эту тенденцию долгосрочной», — полагает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
По его словам, это связано с низкой эффективностью отечественных бирж труда.
«Лишь менее половины обращающихся в итоге находят работу, и не всегда понятно, благодаря помощи служб занятости или вопреки. Проблема кроется в самом подходе, когда эффективность деятельности служб по поиску работы оценивается не по количеству трудоустроенных, а по числу состоящих на учете как безработные. В итоге, во-первых, само по себе пособие по безработице никак не позволяет человеку выжить, во-вторых, после того, как безработному будут предложены три варианта трудоустройства (практически всегда на непрофильную и низкооплачиваемую работу), он снимается с учета», — полагает А. Коренев.
Ровно год назад показатель был заметно ниже — 22%. Из этой статистики регионального департамента по труду и занятости можно сделать вывод, что свердловские безработные стали чаще вставать на учет в службы занятости.
«За последнее время число россиян, обращающихся за помощью при поиске работы в службы занятости, несколько увеличилось. Но крайне незначительно и вряд ли стоит считать эту тенденцию долгосрочной», — полагает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.
По его словам, это связано с низкой эффективностью отечественных бирж труда.
«Лишь менее половины обращающихся в итоге находят работу, и не всегда понятно, благодаря помощи служб занятости или вопреки. Проблема кроется в самом подходе, когда эффективность деятельности служб по поиску работы оценивается не по количеству трудоустроенных, а по числу состоящих на учете как безработные. В итоге, во-первых, само по себе пособие по безработице никак не позволяет человеку выжить, во-вторых, после того, как безработному будут предложены три варианта трудоустройства (практически всегда на непрофильную и низкооплачиваемую работу), он снимается с учета», — полагает А. Коренев.
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