Новости дня

Свердловские безработные стали чаще вставать на учет на биржи труда

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 1 августа 2019 года в Свердловской области доля официально зарегистрированных безработных в общей численности граждан, которые не имеют работу, но активно ее ищут (по методологии Международной организации труда они также классифицируются как безработные), составила 29,5%. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.



Ровно год назад показатель был заметно ниже — 22%. Из этой статистики регионального департамента по труду и занятости можно сделать вывод, что свердловские безработные стали чаще вставать на учет в службы занятости.



«За последнее время число россиян, обращающихся за помощью при поиске работы в службы занятости, несколько увеличилось. Но крайне незначительно и вряд ли стоит считать эту тенденцию долгосрочной», — полагает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.



По его словам, это связано с низкой эффективностью отечественных бирж труда.



«Лишь менее половины обращающихся в итоге находят работу, и не всегда понятно, благодаря помощи служб занятости или вопреки. Проблема кроется в самом подходе, когда эффективность деятельности служб по поиску работы оценивается не по количеству трудоустроенных, а по числу состоящих на учете как безработные. В итоге, во-первых, само по себе пособие по безработице никак не позволяет человеку выжить, во-вторых, после того, как безработному будут предложены три варианта трудоустройства (практически всегда на непрофильную и низкооплачиваемую работу), он снимается с учета», — полагает А. Коренев.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:20</span><br /><strong>Свердловские безработные стали чаще вставать на учет на биржи труда</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 1 августа 2019 года в Свердловской области доля официально зарегистрированных безработных в общей численности граждан, которые не имеют работу, но активно ее ищут (по методологии Международной организации труда они также классифицируются как безработные), составила 29,5%. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089685-sverdlovskie-bezrabotnye-stali-chasche-vstavat-na-uchet-na-birzhi-truda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: