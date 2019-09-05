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ЦБ организует в Екатеринбурге акцию по обмену мелких монет на банкноты

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. С 23 по 27 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоится акция по приему монет от населения. Мероприятие проводит Уральское ГУ Банка России совместно с кредитными организациями, сообщает пресс-служба регулятора.



Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно сдать или обменять копившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.



«Необходимость проведения акции связана с низким возвратом в платежный оборот выпущенных монет. По статистике Банка России на 1 июля 2019 года, в обращении находилось 67,1 млрд монет или около 458 штук на одного жителя. В Свердловской области эта цифра достигает 656 монет на одного жителя. Вероятно, граждане предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по назначению в денежном обращении», — отметил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.



В Екатеринбурге проведение акции по бесплатному приему монет планируется во многих подразделениях кредитных организаций. Подробности необходимо уточнять в офисах банков.

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