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В Челябинской области задержали более 2 тыс. пар контрафактной обуви с товарным знаком Mickey Mouse
5 сентябрь 2019 (14:20)
УрБК, Челябинск, 05.09.2019. Челябинские таможенники пресекли попытку ввоза детской контрафактной обуви на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Грузовик из Республики Кыргызстан, следовавший через КПП «Троицк», был остановлен на трассе А-310. В автомобиле были обнаружены 2 тыс. 400 пар детской обуви, маркированной товарным знаком Mickey Mouse. Предназначались они для реализации на внутреннем рынке Новосибирска.
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки, составил более 3 млн руб. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«С начала 2019 года это уже 14 партия контрафакта. За 8 месяцев челябинскими таможенниками выявлено более 70 тыс. единиц фальсифицированной продукции. Сумма ущерба составила более 273 млн руб.», — комментирует начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников.
Грузовик из Республики Кыргызстан, следовавший через КПП «Троицк», был остановлен на трассе А-310. В автомобиле были обнаружены 2 тыс. 400 пар детской обуви, маркированной товарным знаком Mickey Mouse. Предназначались они для реализации на внутреннем рынке Новосибирска.
По предварительной оценке, ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки, составил более 3 млн руб. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«С начала 2019 года это уже 14 партия контрафакта. За 8 месяцев челябинскими таможенниками выявлено более 70 тыс. единиц фальсифицированной продукции. Сумма ущерба составила более 273 млн руб.», — комментирует начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Челябинской таможни Денис Соляников.
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