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В Белоярском районе здание кафе «Улыбка» арестовали за долг в 13 млн рублей
5 сентябрь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. В Белоярском районе здание кафе «Улыбка» арестовали за долг в 13 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области.
При возбуждении исполнительного производства в отношении должника, который проживал в Первоуральске, выяснилось, что его расчетные счета оказались пусты. Однако он был собственником земельного участка площадью более 1 тыс. кв. м. и расположенного на нем здания, в котором располагалось кафе «Улыбка». Имущество находится в городе Заречном Белоярского района.
Вскоре судебные приставы-исполнители арестовали это имущество. В случае, если должник не преступит к погашению задолженности, оно будет передано на оценку с последующей реализацией.
При возбуждении исполнительного производства в отношении должника, который проживал в Первоуральске, выяснилось, что его расчетные счета оказались пусты. Однако он был собственником земельного участка площадью более 1 тыс. кв. м. и расположенного на нем здания, в котором располагалось кафе «Улыбка». Имущество находится в городе Заречном Белоярского района.
Вскоре судебные приставы-исполнители арестовали это имущество. В случае, если должник не преступит к погашению задолженности, оно будет передано на оценку с последующей реализацией.
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