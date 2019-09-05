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На первый курс образовательной программы Группы ЧТПЗ поступили 500 студентов в трех регионах России

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Первокурсниками образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж Будущего Татарстана» по итогам приемной кампании стали 500 человек.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, набор абитуриентов проводился в Первоуральском металлургическом колледже (Свердловская область), Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева (Челябинская область) и Альметьевском профессиональном колледже (республика Татарстан).



Всего на программы подано более 900 заявлений от абитуриентов. По итогам приемной кампании на первый курс в Первоуральске зачислены 250 человек, в Челябинске и в Альметьевске — по 125 человек. Набор абитуриентов осуществлялся в том числе и по профессиям, которые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации включены в топ-50 самых востребованных и перспективных профессий.



«Корпоративные образовательные программы Группы ЧТПЗ позволяют формировать кадровый потенциал компании на долгосрочную перспективу. С 2019 года в Первоуральске в рамках программы «Будущее Белой металлургии» поэтапно внедряется новая система целевого обучения. Наиболее успешные второкурсники смогут заключить целевой договор с условием дальнейшего трудоустройства на передовых производствах Группы ЧТПЗ. В рамках целевого обучения они смогут получить дополнительные меры социальной и материальной поддержки во время обучения и практики, индивидуальное производственное наставничество и приобрести опыт работы по профессии», — отметила директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.



Обучение по программе «Будущее Белой металлургии» основано на немецкой дуальной модели: 40% времени занимает теория, 60% — практика на современном высокотехнологичном оборудовании. По решению акционеров Группы ЧТПЗ лучшим студентам выплачивают дополнительные стипендии. Будущим металлургам созданы все условия для творческой и спортивной самореализации. Выпускники программы призывного возраста могут пройти обязательную военную службу в подшефных Группе ЧТПЗ воинских частях в Свердловской, Челябинской и Самарской областях.



По окончании обучения каждый из студентов овладеет 3-4 рабочими профессиями. Более 70% выпускников трудоустраиваются на предприятия Группы ЧТПЗ.

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