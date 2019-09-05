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В Екатеринбурге строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов во время объезда ремонтируемых дорог.



По его словам, движение по мосту будет ограничено в эти и следующие выходные.



На официальном сайте администрации города говорится, что Макаровский мост будет закрыт с 11.00 6 сентября до 06.00 9 сентября 2019 года и с 11.00 13 сентября до 06.00 16 сентября 2019 года.



В это время «Городское управление дорожно-строительных работ» будет проводить работы по обустройству трамвайных путей.

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