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В Екатеринбурге строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту

5 сентябрь 2019 (13:14)

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов во время объезда ремонтируемых дорог.

По его словам, движение по мосту будет ограничено в эти и следующие выходные.

На официальном сайте администрации города говорится, что Макаровский мост будет закрыт с 11.00 6 сентября до 06.00 9 сентября 2019 года и с 11.00 13 сентября до 06.00 16 сентября 2019 года.

В это время «Городское управление дорожно-строительных работ» будет проводить работы по обустройству трамвайных путей.

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