Новости дня

Сбербанк и McDonald's могут объединить свои точки обслуживания общей зоной ожидания

УрБК, Москва, 05.09.2019. Сбербанк и McDonald's прорабатывают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Соглашение предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald's будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.



Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:54</span><br /><strong>Сбербанк и McDonald's могут объединить свои точки обслуживания общей зоной ожидания</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 05.09.2019. Сбербанк и McDonald\'s прорабатывают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089677-sberbank-i-mcdonalds-mogut-obedinit-svoi-tochki-obsluzhivaniya-obschey-zonoy-ozhidaniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: