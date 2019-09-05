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Сбербанк и McDonald's могут объединить свои точки обслуживания общей зоной ожидания

5 сентябрь 2019 (12:54)

УрБК, Москва, 05.09.2019. Сбербанк и McDonald's прорабатывают возможность объединения своих точек обслуживания общей зоной ожидания. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Соглашение предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald's будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, а также другие варианты сотрудничества, которые обсуждаются в настоящее время. Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума.

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