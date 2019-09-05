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Основные дорожно-строительные работы в Екатеринбурге завершатся к 30 сентября
5 сентябрь 2019 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Основные дорожно-строительные работы в Екатеринбурге планируется завершить к 30 сентября. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов во время объезда ремонтируемых дорог.
По его словам, к этому сроку подрядчики большинства объектов должны успеть уложить асфальт, сделать тротуары и нанести разметку.
Как отметил А. Бубнов, четыре контракта должны исполнить до 23 сентября. Еще несколько объектов должны сдать в середине октября.
По его словам, к этому сроку подрядчики большинства объектов должны успеть уложить асфальт, сделать тротуары и нанести разметку.
Как отметил А. Бубнов, четыре контракта должны исполнить до 23 сентября. Еще несколько объектов должны сдать в середине октября.
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