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Основные дорожно-строительные работы в Екатеринбурге завершатся к 30 сентября

5 сентябрь 2019 (12:36)

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Основные дорожно-строительные работы в Екатеринбурге планируется завершить к 30 сентября. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов во время объезда ремонтируемых дорог.

По его словам, к этому сроку подрядчики большинства объектов должны успеть уложить асфальт, сделать тротуары и нанести разметку.

Как отметил А. Бубнов, четыре контракта должны исполнить до 23 сентября. Еще несколько объектов должны сдать в середине октября.

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