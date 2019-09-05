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Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 11,9%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 4 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 24 тыс. 318 человек. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.



С начала года уровень безработицы вырос на 11,9%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:17</span><br /><strong>Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 11,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 4 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 24 тыс. 318 человек. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089675-oficialnaya-bezrabotica-v-sverdlovskoy-oblasti-s-nachala-goda-vyrosla-na-119.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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