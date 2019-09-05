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Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 11,9%
5 сентябрь 2019 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. По состоянию на 4 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 24 тыс. 318 человек. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.
С начала года уровень безработицы вырос на 11,9%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
С начала года уровень безработицы вырос на 11,9%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
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