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Продажи подержанных автомобилей в Свердловской области с начала года сократились на 3%

По итогам семи месяцев 2019 года в Свердловской области было продано 89,2 тыс. автомобилей с пробегом, что на 3,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».



По числу продаж подержанных машин Средний Урал занял пятое место в России



Лидерами рейтинга являются Московская область (191,5 тыс.), Москва (147,9 тыс.), Краснодарский край (144,6 тыс.) и Санкт-Петербург (100,1 тыс.).



Объем всего российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

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