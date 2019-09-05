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Продажи подержанных автомобилей в Свердловской области с начала года сократились на 3%
5 сентябрь 2019 (12:15)
По итогам семи месяцев 2019 года в Свердловской области было продано 89,2 тыс. автомобилей с пробегом, что на 3,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
По числу продаж подержанных машин Средний Урал занял пятое место в России
Лидерами рейтинга являются Московская область (191,5 тыс.), Москва (147,9 тыс.), Краснодарский край (144,6 тыс.) и Санкт-Петербург (100,1 тыс.).
Объем всего российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.
По числу продаж подержанных машин Средний Урал занял пятое место в России
Лидерами рейтинга являются Московская область (191,5 тыс.), Москва (147,9 тыс.), Краснодарский край (144,6 тыс.) и Санкт-Петербург (100,1 тыс.).
Объем всего российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.
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