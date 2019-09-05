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Российские власти обсуждают создание единой системы учета интернет-пользователей

УрБК, Москва, 05.09.2019. Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания в РФ единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в интернете. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств.



По словам источников издания, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями — как телевизионными холдингами, которые все чаще распространяют свои сериалы и шоу в сети, так и с интернет-площадками.



Концепция интернет-учета только обсуждается. На этот счет есть разные идеи, подчеркивают собеседники «Ведомостей». В качестве аналогов они приводят систему измерений ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы, и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу.



Отмечается, что интернет-площадки неохотно предоставляют информацию о пользователях, поскольку чем больше у них собственных данных, тем выгоднее предоставлять рекламные услуги. Помимо этого, компании опасаются утечки сведений о пользователях.

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