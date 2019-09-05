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В Челябинской области в январе-июле продали 77 тыс. подержанных автомобилей
5 сентябрь 2019 (11:34)
УрБК, Челябинск, 05.09.2019. По итогам семи месяцев 2019 года в Челябинской области было продано 77 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Объем всего российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.
В топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе-июле 2019 года вошли Московская область (191,5 тыс.), Москва (147,9 тыс.), Краснодарский край (144,6 тыс.), Санкт-Петербург (100,1 тыс.), Свердловская область (89,2 тыс.), Ростовская область (87,2 тыс.), Башкортостан (85,6 тыс.), Челябинская область (77 тыс.), Татарстан (76,7 тыс.) и Новосибирская область (74,5 тыс.).
Объем всего российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.
В топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе-июле 2019 года вошли Московская область (191,5 тыс.), Москва (147,9 тыс.), Краснодарский край (144,6 тыс.), Санкт-Петербург (100,1 тыс.), Свердловская область (89,2 тыс.), Ростовская область (87,2 тыс.), Башкортостан (85,6 тыс.), Челябинская область (77 тыс.), Татарстан (76,7 тыс.) и Новосибирская область (74,5 тыс.).
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