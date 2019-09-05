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В Свердловской области создадут Фонд защиты прав дольщиков
5 сентябрь 2019 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. В Свердловской области будет создан Фонд защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на вице-губернатора Сергея Бидонько.
«Фонд создается в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве. Новая структура сможет брать на себя функции застройщика проблемных объектов. Таким образом, он поможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Планируется, что деньги на достройку будут поступать из федерального и регионального бюджетов. В настоящее время идет формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда», — говорится в сообщении.
«Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета», — заявил С. Бидонько.
«Фонд создается в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве. Новая структура сможет брать на себя функции застройщика проблемных объектов. Таким образом, он поможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. Планируется, что деньги на достройку будут поступать из федерального и регионального бюджетов. В настоящее время идет формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда», — говорится в сообщении.
«Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов. Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета», — заявил С. Бидонько.
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