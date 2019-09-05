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В Екатеринбурге перед работниками предприятия «Золотая Горка» погашены долги по зарплате в размере 900 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Екатеринбургское ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка», осуществлявшее деятельность по управлению недвижимым имуществом, погасило перед своими работниками долги по заработной плате.



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, с июля 2017 по февраль 2018 года на предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед 15 работниками организации в размере около 947 тыс. руб.



По словам директора, бухгалтера и сособственника организации-должника, это произошло из-за неоплаты жителями комплекса оказанных жилищно-коммунальных услуг, а также в связи с наложением арестов на счета организации, являющейся поручителем ООО «Золотая Горка», находящейся в настоящее время в стадии банкротства.



В итоге ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка» и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» в виде штрафов, а также в полном объеме погашена задолженность по оплате труда перед работниками на общую сумму около 947 тыс. руб.

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