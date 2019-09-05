Новости дня
В Екатеринбурге перед работниками предприятия «Золотая Горка» погашены долги по зарплате в размере 900 тыс. рублей
5 сентябрь 2019 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Екатеринбургское ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка», осуществлявшее деятельность по управлению недвижимым имуществом, погасило перед своими работниками долги по заработной плате.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, с июля 2017 по февраль 2018 года на предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед 15 работниками организации в размере около 947 тыс. руб.
По словам директора, бухгалтера и сособственника организации-должника, это произошло из-за неоплаты жителями комплекса оказанных жилищно-коммунальных услуг, а также в связи с наложением арестов на счета организации, являющейся поручителем ООО «Золотая Горка», находящейся в настоящее время в стадии банкротства.
В итоге ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка» и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» в виде штрафов, а также в полном объеме погашена задолженность по оплате труда перед работниками на общую сумму около 947 тыс. руб.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, с июля 2017 по февраль 2018 года на предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед 15 работниками организации в размере около 947 тыс. руб.
По словам директора, бухгалтера и сособственника организации-должника, это произошло из-за неоплаты жителями комплекса оказанных жилищно-коммунальных услуг, а также в связи с наложением арестов на счета организации, являющейся поручителем ООО «Золотая Горка», находящейся в настоящее время в стадии банкротства.
В итоге ООО «Дирекция ЖК «Золотая Горка» и его руководитель привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы» в виде штрафов, а также в полном объеме погашена задолженность по оплате труда перед работниками на общую сумму около 947 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Полевском погашена задолженность по зарплате перед работниками МУПа в размере более 2 млн рублей
- В Туринске МУП ЖКХ «Водоканал» задолжало своим сотрудникам около 500 тыс. рублей по зарплате
- В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей
- В Свердловской области долг по зарплате перед работниками авторемонтного завода составил 2,5 млн рублей
- Обанкроченный «Буланашский машзавод» выплатил сотрудникам долг по зарплате в размере 6,5 млн рублей