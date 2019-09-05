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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве МУП «Комбинат благоустройства»
5 сентябрь 2019 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП «Комбинат благоустройства» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 3 млн руб.
Отметим, что МУП «Комбинат благоустройства» зарегистрировано в Лесном по ул. Строителей, 23. Основным видом деятельности предприятия является сбор отходов.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 3 млн руб.
Отметим, что МУП «Комбинат благоустройства» зарегистрировано в Лесном по ул. Строителей, 23. Основным видом деятельности предприятия является сбор отходов.
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