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Ревизоры проверят расходование бюджетных средств на строительство конгресс-холла в Челябинске
4 сентябрь 2019 (18:01)
УрБК, Челябинск, 04.09.2019. Контрольно-счетная палата (КСЧ) Челябинской области даст оценку эффективности и целевому использованию бюджетных средств, предоставленных в 2018-2019 годах хозяйственному партнерству «Конгресс-холл». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
КСЧ совместно с региональной прокуратурой приступила к анализу законности и эффективности использования бюджетных инвестиций, а также анализу соблюдения требований законодательства при организации и осуществлении строительства Общественно-делового центра на берегах реки Миасс.
«Заключение по результатам мероприятия будет направлено в том числе в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, конгресс-холл возводился для мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые ранее планировалось провести в Челябинске. Здание должно было возвышаться на 37 этажей, а планируемый срок сдачи объекта был установлен на I квартал 2020 года.
В апреле этого года на территории строительства конгресс-холла произошел пожар. По данному факту прокурор города внес генеральному директору ООО «УралНИИстром» представление, в котором был поставлен вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
КСЧ совместно с региональной прокуратурой приступила к анализу законности и эффективности использования бюджетных инвестиций, а также анализу соблюдения требований законодательства при организации и осуществлении строительства Общественно-делового центра на берегах реки Миасс.
«Заключение по результатам мероприятия будет направлено в том числе в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, конгресс-холл возводился для мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые ранее планировалось провести в Челябинске. Здание должно было возвышаться на 37 этажей, а планируемый срок сдачи объекта был установлен на I квартал 2020 года.
В апреле этого года на территории строительства конгресс-холла произошел пожар. По данному факту прокурор города внес генеральному директору ООО «УралНИИстром» представление, в котором был поставлен вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
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