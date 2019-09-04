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Отопительный сезон в Свердловской области начнется в ближайшие две недели
4 сентябрь 2019 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Готовность жилищного фонда, котельных и тепловых сетей Свердловской области к зиме составляет 95%, водопроводных сетей — 96%, сетей электроснабжения — 99%. Оставшиеся работы, по планам муниципалитетов, должны быть завершены к 15 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
По словам главы ведомства, постановления о начале отопительного сезона в городских округах уже приняты, и подача тепла на соцобъекты и в дома жителей в ближайшие полторы-две недели начнется во всех территориях.
«Подготовка региона к зиме практически завершена, и уже сегодня можно сказать, что в целом она прошла организованно, а по объему работ даже превысила беспрецедентно высокие показатели прошлого года. Ближайшая наша задача — также организованно, без сбоев войти в отопительный сезон и пройти его в безаварийном режиме. С учетом мер, принятых для этого на областном и местных уровнях, ни серьезных нарушений, ни тем более «горячих точек» в теплоснабжении жителей быть не должно», — подчеркнул Николай Смирнов.
По сообщению департамента информационной политики региона, в Свердловской области была организована подготовка свыше 91 млн кв. м. жилфонда, 1 тыс. 530 котельных, 14 тыс. 535 км тепловых сетей, 12 тыс. км сетей водоснабжения и почти 7 км сетей канализации. Проведена большая кампания по замене ветхих коммуникаций, в рамках которой реконструировано 286 км тепловых, 144 км водопроводных сетей и 45 км сетей водоотведения.
На котельных сформированы сверхплановые запасы топлива — 62,6 тыс. т угля (130,8% от плана) и 6,8 тыс. т мазута (159% от плана). Теплоисточники, работающие на дровах и щепе, обеспечены ресурсами на 159% (70,5 тыс. кубометров).
Финансирование указанных мероприятий осуществлялось из нескольких источников и превысило 7 млрд руб.
По словам главы ведомства, постановления о начале отопительного сезона в городских округах уже приняты, и подача тепла на соцобъекты и в дома жителей в ближайшие полторы-две недели начнется во всех территориях.
«Подготовка региона к зиме практически завершена, и уже сегодня можно сказать, что в целом она прошла организованно, а по объему работ даже превысила беспрецедентно высокие показатели прошлого года. Ближайшая наша задача — также организованно, без сбоев войти в отопительный сезон и пройти его в безаварийном режиме. С учетом мер, принятых для этого на областном и местных уровнях, ни серьезных нарушений, ни тем более «горячих точек» в теплоснабжении жителей быть не должно», — подчеркнул Николай Смирнов.
По сообщению департамента информационной политики региона, в Свердловской области была организована подготовка свыше 91 млн кв. м. жилфонда, 1 тыс. 530 котельных, 14 тыс. 535 км тепловых сетей, 12 тыс. км сетей водоснабжения и почти 7 км сетей канализации. Проведена большая кампания по замене ветхих коммуникаций, в рамках которой реконструировано 286 км тепловых, 144 км водопроводных сетей и 45 км сетей водоотведения.
На котельных сформированы сверхплановые запасы топлива — 62,6 тыс. т угля (130,8% от плана) и 6,8 тыс. т мазута (159% от плана). Теплоисточники, работающие на дровах и щепе, обеспечены ресурсами на 159% (70,5 тыс. кубометров).
Финансирование указанных мероприятий осуществлялось из нескольких источников и превысило 7 млрд руб.
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