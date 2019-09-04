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В Челябинске ожидаются неблагоприятные метеоусловия

УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинске до 5 сентября (до 19.00) ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает пресс-служба МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



«Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области», — говорится в сообщении.

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