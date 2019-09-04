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Платную трассу Москва — Владимир могут продлить до Екатеринбурга

4 сентябрь 2019 (17:09)

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает целесообразным продление платной трассы Москва — Владимир до Екатеринбурга. Об этом он заявил журналистам радиостанции «Business FM».

По его словам, такую цель необходимо ставить уже до 2030 года. При этом в данном комплексном проекте первым обязательным этапом должно быть строительство трассы от Москвы до Владимира.

«А дальше это вопрос наличия финансовых ресурсов, как по годам распланировать эту работу», — уточнил Максим Орешкин.

«Очевидно, что (трасса — прим. ред.) Москва — Владимир, плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния — это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов», — добавил М. Орешкин.

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