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Группа Синара продает металлоломную компанию «ТМК Чермет»

4 сентябрь 2019 (16:35)

УрБК, Москва, 04.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала компании «Гермес» сделку по покупке «ТМК-Чермет» у Группы Синара. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение антимонопольного ведомства.

ФАС установила, что на этом рынке отсутствуют компании, чья доля рынка превышала бы 35%, и сделка не приведет к возникновению или усилению доминирующего положения группы «Гермес».

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что «Гермес» аффилирован с крупной металлоломной компанией «Транслом», которая может быть связана с предпринимателем Аркадием Ротенбергом.

Факт согласования сделки подтвердил соучредитель компании «Гермес» Марат Галиев.

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