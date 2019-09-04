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ФАС за прошедшую неделю не зафиксировала изменений цены на бензин в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинской области с 26 августа по 1 сентября цены на бензин остались на прежнем уровне, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.



При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 43,45 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 45 руб. за литр.



Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.

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