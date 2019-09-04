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Жительницу Екатеринбурга обвиняют в хищении у фирмы 500 тыс. рублей
4 сентябрь 2019 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Жительницу Екатеринбурга обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«По версии следствия, обвиняемая, злоупотребляя доверием, оказанным ей руководством ООО «АйПиСМ.рус», движимая корыстным умыслом незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение — должность ведущего специалиста ООО «Центрсервис», оказывающего ООО «АйПиСМ.рус» услугу по предоставлению управленческого и технического персонала, совершила хищение средств предприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба прокуратуры, обвиняемая, используя личный пароль к специальному программному обеспечению по ведению бухгалтерского учета, с 2015 по 2017 годы оформляла выписки отгрузки товара по заниженной стоимости. Факт получения денежных средств в размере около 500 тыс. руб. за реализованный товар обвиняемая скрыла, не включив их в бухгалтерскую отчетность.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 6 лет.
«По версии следствия, обвиняемая, злоупотребляя доверием, оказанным ей руководством ООО «АйПиСМ.рус», движимая корыстным умыслом незаконного личного обогащения, используя свое служебное положение — должность ведущего специалиста ООО «Центрсервис», оказывающего ООО «АйПиСМ.рус» услугу по предоставлению управленческого и технического персонала, совершила хищение средств предприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба прокуратуры, обвиняемая, используя личный пароль к специальному программному обеспечению по ведению бухгалтерского учета, с 2015 по 2017 годы оформляла выписки отгрузки товара по заниженной стоимости. Факт получения денежных средств в размере около 500 тыс. руб. за реализованный товар обвиняемая скрыла, не включив их в бухгалтерскую отчетность.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 6 лет.
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