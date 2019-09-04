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При поддержке ЕВРАЗа участники программы «Детский форсайт» побывали в «Артеке»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в «Артеке» при поддержке ЕВРАЗа приняли участие14 школьников из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Выбранные школьники — активные участники программы «Детский форсайт», авторы социальных проектов в своих городах.



«Детский форсайт» уже второй год реализуется ЕВРАЗом совместно с Фондом социальных инвестиций. В 2019 году проект стартовал сразу в трех городах. Школьники объединились в команды, которые представили свои идеи на форсайт-сессии и разработали более 30 проектов. Участники успешно прошли предзащиту, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив и сегодня реализуют свои проекты в городах присутствия предприятий ЕВРАЗа (ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, ЕВРАЗ КГОК в Качканаре и Распадской угольной компании в Междуреченске). Сегодня в проект вовлечено более 200 школьников и 40 педагогов», — говорится в сообщении.



Как сообщили в региональный центр корпоративных отношений ЕВРАЗа, в Артеке ребята познакомились с современными социальными технологиями, научились формировать команды и распределять в ней роли, презентовать свой проект, выявлять людей, заинтересованных в социальных изменениях в своих городах, и привлекать их к участию.



Перед участниками смены выступила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, которая рассказала детям, какие навыки и качества необходимо развивать, чтобы быть настоящими лидерами.



«Мы уверены, что, возвратившись из Артека в свои города, ребята будут успешно применять все полученные компетенции и знания, разрабатывать и запускать еще более масштабные и интересные социальные проекты. Не забыли мы и про наставников. В рамках программы в сентябре в Москве мы проводим для учителей Нижнего Тагила, Междуреченска и Качканара стратегическую сессию», — говорит Мария Дронова.



По итогам проектной смены в «Артеке» ребята, собравшиеся из разных городов, смогли разработать и придумать 11 межрегиональных проектов, которые ориентированы на социальные изменения, и это, несомненно, ее важнейший результат.



«Детский форсайт» — программа по вовлечению школьников в проектирование и развитие своих городов. Технология программы предусматривает стратегические сессии по формированию детьми желаемого образа будущего города и разработке проектных идей, а также реализацию социальных проектов школьниками с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, некоммерческих организаций и других представителей городских сообществ. Технология разработана Фондом социальных инвестиций совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций и поддержана Фондом развития моногородов.

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