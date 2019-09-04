Важно

Свердловская и Челябинская области попали в список регионов РФ с самыми загрязненными почвами

Свердловская и Челябинская области попали в список регионов России с самыми загрязненными почвами, сообщается в докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году».



Наряду с ними возглавили список Санкт-Петербург, Северная Осетия, Приморский край, Новгородская и Мурманская области.



Также в документе отмечается, что городами с самым загрязненным воздухом являются Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Норильск.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:10</span><br /><strong>Свердловская и Челябинская области попали в список регионов РФ с самыми загрязненными почвами</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Свердловская и Челябинская области попали в список регионов России с самыми загрязненными почвами, сообщается в докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089652-sverdlovskaya-i-chelyabinskaya-oblasti-popali-v-spisok-regionov-rf-s-samymi-zagryaznennymi-pochvami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: