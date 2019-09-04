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Свердловская и Челябинская области попали в список регионов РФ с самыми загрязненными почвами

4 сентябрь 2019 (15:10)

Свердловская и Челябинская области попали в список регионов России с самыми загрязненными почвами, сообщается в докладе Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году».

Наряду с ними возглавили список Санкт-Петербург, Северная Осетия, Приморский край, Новгородская и Мурманская области.

Также в документе отмечается, что городами с самым загрязненным воздухом являются Абакан, Ангарск, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк, Норильск.

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