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Осенью ФНС России получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках

4 сентябрь 2019 (14:53)

УрБК, Москва, 04.09.2019. Впервые автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией пройдет осенью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад правительства Швейцарии.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год.

Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии не нашел оснований полагать, что предоставляемая информация может быть использована не для изначальных целей.

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