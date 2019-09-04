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Осенью ФНС России получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках
4 сентябрь 2019 (14:53)
УрБК, Москва, 04.09.2019. Впервые автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией пройдет осенью. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад правительства Швейцарии.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год.
Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии не нашел оснований полагать, что предоставляемая информация может быть использована не для изначальных целей.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год.
Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии не нашел оснований полагать, что предоставляемая информация может быть использована не для изначальных целей.
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