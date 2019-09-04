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В Екатеринбурге с 2020 года в два раза увеличится субсидирование садоводческим товариществам

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение с 2020 года в два раза, до 3 млн руб., увеличить субсидирование садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам (СНТ). Об этом сообщается на официальном портале города.



«В 2019 году в городском бюджете предусмотрены следующие средства: на ремонт дорожной сети — 100 тыс. руб., на ремонт линий электропередачи — 1,355 млн руб., на проведение противопожарных мероприятий — 100 тыс. руб. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский по результатам объездов районов уральской столицы нынешним летом принял решение об увеличении финансирования, направленного на субсидирование СНТ до 3 млн руб. начиная с 2020 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2019 году было принято 12 пакетов документов от садоводческих товариществ Екатеринбурга (всего таких товариществ в городе зарегистрировано 669). Конкурсная комиссия выбрала 9 победителей, которые получат субсидии из городского бюджета.



«Прием заявлений на получение субсидии в текущем году уже закончен, но можно сделать это в следующем году, в течение 20 дней с момента опубликования постановления администрации Екатеринбурга», — уточняется в сообщении.



Субсидии СНТ — одна из мер социально-экономической поддержки населения со стороны городских властей. Материальная помощь предоставляется на благоустройство садового товарищества (строительство, ремонт и реконструкцию линий электропередачи, ремонт дорожной сети и проведение противопожарных мероприятий). Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора. За последние 10 лет из городского бюджета на такой вид субсидирования было выделено 74,8 млн руб.

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