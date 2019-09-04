Новости дня

В Челябинской области предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ 40 тонн сливочного масла

УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинской области двум транспортным средствам, перевозившим из Республики Казахстан в Екатеринбург 40 т сливочного масла, запретили въезд на территорию РФ из-за того, что товар компании-производителя ТОО «Adal cyт» не имеет права на перемещение между участниками Таможенного Союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление Россельхознадзора.



Автомобили были задержаны на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Товар следовал в ООО «Белруспродукт».



«В сертификате указано, что продукция выработана казахским предприятием ТОО «Adal cyт», которое занимается переработкой продукции и сырья животного происхождения — молока и молочной продукции. Но в реестре организаций и лиц Республики Казахстан, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства — участника Таможенного Союза на территорию другого государства — участника Таможенного Союза, данное предприятие отсутствует», — поясняет пресс-служба.



«Машины под контролем должностных лиц Россельхознадзора вернулись на сопредельную территорию. Водители за нарушение порядка ввоза привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:34</span><br /><strong>В Челябинской области предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ 40 тонн сливочного масла</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинской области двум транспортным средствам, перевозившим из Республики Казахстан в Екатеринбург 40 т сливочного масла, запретили въезд на территорию РФ из-за того, что товар компании-производителя ТОО «Adal cyт» не имеет права на перемещение между участниками Таможенного Союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление Россельхознадзора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089646-v-chelyabinskoy-oblasti-predotvratili-nezakonnyy-vvoz-na-territoriyu-rf-40-tonn-slivochnogo-masla.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: