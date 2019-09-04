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В Челябинской области предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ 40 тонн сливочного масла
4 сентябрь 2019 (13:34)
УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинской области двум транспортным средствам, перевозившим из Республики Казахстан в Екатеринбург 40 т сливочного масла, запретили въезд на территорию РФ из-за того, что товар компании-производителя ТОО «Adal cyт» не имеет права на перемещение между участниками Таможенного Союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление Россельхознадзора.
Автомобили были задержаны на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Товар следовал в ООО «Белруспродукт».
«В сертификате указано, что продукция выработана казахским предприятием ТОО «Adal cyт», которое занимается переработкой продукции и сырья животного происхождения — молока и молочной продукции. Но в реестре организаций и лиц Республики Казахстан, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства — участника Таможенного Союза на территорию другого государства — участника Таможенного Союза, данное предприятие отсутствует», — поясняет пресс-служба.
«Машины под контролем должностных лиц Россельхознадзора вернулись на сопредельную территорию. Водители за нарушение порядка ввоза привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Автомобили были задержаны на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Товар следовал в ООО «Белруспродукт».
«В сертификате указано, что продукция выработана казахским предприятием ТОО «Adal cyт», которое занимается переработкой продукции и сырья животного происхождения — молока и молочной продукции. Но в реестре организаций и лиц Республики Казахстан, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства — участника Таможенного Союза на территорию другого государства — участника Таможенного Союза, данное предприятие отсутствует», — поясняет пресс-служба.
«Машины под контролем должностных лиц Россельхознадзора вернулись на сопредельную территорию. Водители за нарушение порядка ввоза привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
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