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В Новой Ляле компания «Лидер-Капитал» незаконно выдавала кредиты за счет материнского капитала

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В Новой Ляле генерального директора ООО «Лидер-Капитал» привлекли к административной ответственности за заключение кредитных договоров и договоров займа в нарушение требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ООО «Лидер-Капитал» регулярно заключало с гражданами договоры целевого ипотечного займа и кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества за счет средств государственного материнского (семейного) капитала и средств регионального материнского капитала, не имея на то соответствующих прав.



«При этом проценты за пользование денежными средствами начислялись со дня, следующего за днем перечисления средств на счет заемщика, по дату возврата денежных средств займодавцу включительно. Согласно условиям договора целевого ипотечного займа, в обеспечение исполнения обязательств по договору займодавец накладывал обременение на объект недвижимости до момента погашения заемщиком всех обязательств по договору», — говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, организация не относилась к числу субъектов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов).



По итогам проверки прокуратура возбудила дело по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» в отношении генерального директора компании. По результатам рассмотрения постановления прокурора генеральный директор организации оштрафован на 20 тыс. руб.



В настоящее время выдача целевых ипотечных займов ООО «Лидер-Капитал» не осуществляется, кредитные обязательства, заключенные до выявления правонарушения, исполнены обеими сторонами.

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