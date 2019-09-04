Важно

ЦБ заявил о переориентации кибермошенников на граждан более молодого возраста

4 сентябрь 2019 (12:03)

Кибермошенники в РФ переориентируются на обман граждан более молодого возраста. Об этом в интервью «Известиям» рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России Артем Сычев.

«Исследования, которые мы вместе с банками провели, говорят о том, что злоумышленник переориентировался со старшего и среднего возраста на категорию экономически активных граждан 30-45 лет. Это основная аудитория мошенников, причем около 65% в ней занимают женщины. Старшее поколение перестало покупаться на сообщения вроде «Мама, я попал в беду, кинь деньги сюда» или «Вам положена компенсация, дайте номер карты», — рассказал А. Сычев.

По его словам, техники, которые были направлены исключительно на старший возраст, очевидно, стали приносить меньше дохода злоумышленникам.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: