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Компания «ФОРЭС» проведет специальную оценку условий труда в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. ООО «ФОРЭС» проведет специальную оценку условий труда (СОУТ) на производстве в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на директора по охране труда и промышленной безопасности Николая Шедловского.



«СОУТ должна проводиться на каждом рабочем месте не реже одного раза в пять лет с целью установления вредных и (или) опасных производственных факторов. Эта работа долгосрочная. Поскольку у компании «ФОРЭС» несколько заводов, была запущена процедура специальной оценки в 2015 году и продолжена в 2016-м. Соответственно, следующим пятилетним рубежом для запуска СОУТ станет 2020 год», — цитирует пресс-служба Николая Шедловского.



По его словам, по итогам оценки условий труда принимаются решения о защите работников от негативных факторов.



«Средствами такой защиты могут быть, к примеру, наушники или беруши — вкладыши для защиты органов слуха. Возможно установление дополнительных перерывов, тогда человек меньше присутствует в зоне воздействия того или иного вредного фактора», — сообщил Н. Шедловский.



В июле 2019 года ООО «ФОРЭС» и научно-исследовательский институт охраны труда (НИИ ОТ) завершили первый этап долгосрочного совместного проекта по снижению шума в Сухоложском подразделении компании. После установки нового оборудования специалисты НИИ ОТ снова замерили уровень шума. По данным специального прибора, в зоне, где оборудованы панели, шум снизился на 8-9 децибел.

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