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Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц до 10 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.09.2019. Минэкономразвития предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Максима Орешкина.



«Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тыс. руб., соответственно, для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тыс. руб. и тем самым сделать ее более доступной для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти», — сказал министр.



По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека и несет убытки для банка.



«Здесь моя позиция очень четкая: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают. Они должны понимать, что уровень финансовой грамотности не всех клиентов достаточный, поэтому ответственность полностью лежит на банковской системе», — сообщил Максим Орешкин.



По его словам, если человек попадает в ситуацию высокой долговой нагрузки, банк должен понимать, что для него это будет убытком, и это — дополнительный материальный стимул для банков не доводить ситуацию до критической. В некоторых ситуациях клиента нужно даже убеждать не брать кредит.

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