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В Свердловской области возбуждено уголовное дело после ликвидации подпольного коньячного завода

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В Свердловской области возбуждено уголовное дело после ликвидации подпольного коньячного завода в селе Малобрусянское. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.



«Расследованием будет заниматься следственный отдел ОВД Заречного. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК Российской Федерации — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщил Валерий Горелых.



Производственные мощности по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции располагались в подвальном помещении строящегося дома.



Отмечается, что данный подпольный цех являлся крупнейшим за последние годы. Полицейские обнаружили там четыре емкости с разливочными пистолетами и шлангами объемом 1 тыс. л каждая (с водой, со спиртосодержащей жидкостью темного цвета, с чистым спиртом и с суррогатной водкой). Также из незаконного оборота были изъяты готовые к реализации контрафактные партии водки и коньяка различных наименований. Кроме того, было изъято свыше 50 ящиков с пробками, 247 л этилового спирта, 395,5 л колера для коньяка и более 61 тыс. пустых бутылок объемом 0,5 л.



«Ориентировочная сумма ущерба составляет более 2,5 млн руб. У недобросовестных предпринимателей отсутствовала лицензия на право производства алкогольной продукции стоимостью 9,5 млн руб.», — говорится в сообщении.



«Оперативные мероприятия осуществлялись при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В результате спецоперации сыщики задержали восемь человек. В настоящее время органы внутренних дел устанавливают, кто является организатором злачной точки, и в какие торговые заведения поставлялся уральский суррогат. Расследование продолжается», — сообщил Валерий Горелых.

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