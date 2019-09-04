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Авиакомпанию «Уктус» оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушения сроков выплаты зарплаты

4 сентябрь 2019 (11:44)

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. АО «Авиакомпания «Уктус» систематически нарушала сроки выплаты зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

По итогам его рассмотрения АО «Авиакомпания «Уктус» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.

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