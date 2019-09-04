Новости дня
Авиакомпанию «Уктус» оштрафовали на 35 тыс. рублей за нарушения сроков выплаты зарплаты
4 сентябрь 2019 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. АО «Авиакомпания «Уктус» систематически нарушала сроки выплаты зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.
В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
По итогам его рассмотрения АО «Авиакомпания «Уктус» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.
В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
По итогам его рассмотрения АО «Авиакомпания «Уктус» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура добилась выплаты заработной платы уволенным работникам котельной в Михайловске на сумму свыше 872 тыс. рублей
- «Уральская база авиационной охраны лесов» задолжала работникам зарплату на сумму 13,7 млн рублей
- Авиакомпания «Геликс» оштрафована за несвоевременную выплату зарплаты
- В Екатеринбурге за невыплату зарплаты привлечено к ответственности руководство СК «Сделаем»
- ЗАО «Строительно-монтажный поезд № 278 — Уралтрансстрой» привлечено к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты