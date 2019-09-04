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ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию новую лаву на шахте «Усковская»
4 сентябрь 2019 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. На шахте «Усковская» ввели в эксплуатацию выемочный участок лавы 50-22 с запасами 1 млн 638 тыс. т угля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа).
«Лава протяженностью 1 тыс. 700 метров расположена в западной части южного крыла шахтного поля. Это предпоследняя лава пласта 50, запланированная к отработке до перехода на пласт 48. При подготовке очистного фронта пройдено около 9 км горных выработок», — говорится в сообщении.
Забой оснащен высокоэффективным оборудованием мировых производителей. Для безопасной работы горняков в лаве проведена дегазация. Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит выполнить поставленную перед коллективом «Усковской» задачу по годовым объемам добычи угля марки ГЖ. Окончательно освоить запасы лавы планируют к началу II квартала 2020 года.
«Шахта «Усковская» добывает коксующийся уголь марки ГЖ, который после обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних потребителей в Польше, Словакии, Венгрии», — сообщили в Распадской угольной компании.
Шахта «Усковская», ЦОФ «Кузнецкая» и ЦОФ «Абашевская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
«Лава протяженностью 1 тыс. 700 метров расположена в западной части южного крыла шахтного поля. Это предпоследняя лава пласта 50, запланированная к отработке до перехода на пласт 48. При подготовке очистного фронта пройдено около 9 км горных выработок», — говорится в сообщении.
Забой оснащен высокоэффективным оборудованием мировых производителей. Для безопасной работы горняков в лаве проведена дегазация. Ввод в эксплуатацию новой лавы позволит выполнить поставленную перед коллективом «Усковской» задачу по годовым объемам добычи угля марки ГЖ. Окончательно освоить запасы лавы планируют к началу II квартала 2020 года.
«Шахта «Усковская» добывает коксующийся уголь марки ГЖ, который после обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и «Абашевская» отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа. Также он пользуется спросом у сторонних потребителей в Польше, Словакии, Венгрии», — сообщили в Распадской угольной компании.
Шахта «Усковская», ЦОФ «Кузнецкая» и ЦОФ «Абашевская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).
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