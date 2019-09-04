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В Екатеринбурге суд разрешил «Спецавтобазе» не понижать тарифы на обращение с ТКО
4 сентябрь 2019 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В Екатеринбурге региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ЕМУП «Спецавтобаза» не будет понижать тарифы, как ранее настаивала Региональная энергетическая комиссия (РЭК), выполняя предписание ФАС России. Свердловский областной суд удовлетворил иск предприятия к РЭК, сообщает «Коммерсантъ».
В «Спецавтобазе» считают, что постановление РЭК необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора — применение текущего тарифа приводит к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО.
В результате суд признал недействительными пункты 3 и 4 документа в части внесенных изменений (касаются внесения изменений в таблицу о долгосрочных тарифах регоператоров на услугу по обращению с ТКО на 2019-2021 годы).
Напомним, в июне ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в Свердловский областной суд с административным иском об отмене постановления РЭК о снижении тарифов для населения на вывоз мусора. Постановление комиссии было основано в том числе на требовании антимонопольной службы исключить «экономически необоснованные» расходы предприятия. Также сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается иск свердловского регоператора к ФАС России об отмене предписания.
В «Спецавтобазе» считают, что постановление РЭК необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора — применение текущего тарифа приводит к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО.
В результате суд признал недействительными пункты 3 и 4 документа в части внесенных изменений (касаются внесения изменений в таблицу о долгосрочных тарифах регоператоров на услугу по обращению с ТКО на 2019-2021 годы).
Напомним, в июне ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в Свердловский областной суд с административным иском об отмене постановления РЭК о снижении тарифов для населения на вывоз мусора. Постановление комиссии было основано в том числе на требовании антимонопольной службы исключить «экономически необоснованные» расходы предприятия. Также сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается иск свердловского регоператора к ФАС России об отмене предписания.
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