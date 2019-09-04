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В Екатеринбурге в начале осени средняя зарплата выросла на 14%
4 сентябрь 2019 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Средняя заработная плата в летний период в Екатеринбурге составила 35 тыс. 344 руб. При этом в течение сезона она менялась незначительно — с июня по август произошло увеличение на 3%. А вот в начале осени средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла относительно лета на 14% — она составляет 41 тыс. 26 руб. Об этом сообщает пресс-служба портала по поиску работы Зарплата.ру.
Самой высокооплачиваемой сферой в летнем сезоне стала сфера «Строительство, недвижимость» — в среднем работодатели обещали зарплату в 49 тыс. 739 руб. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (47 тыс. 401 руб.) и «ИТ и Интернет» (44 тыс.191 руб.).
А вот самую низкую зарплату предлагали работникам сферы «Образование, наука, языки» — 24 тыс. 521 руб. Ненамного выше летом были предложения для работников «Охраны и безопасности» (24 тыс. 548 руб.) и «Сферы услуг» (25 тыс. 681 руб.).
«Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — почти на 7%», — рассказал бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.
Самой высокооплачиваемой сферой в летнем сезоне стала сфера «Строительство, недвижимость» — в среднем работодатели обещали зарплату в 49 тыс. 739 руб. Также в топе по заработным платам летом оказались сферы «Транспорт, автобизнес» (47 тыс. 401 руб.) и «ИТ и Интернет» (44 тыс.191 руб.).
А вот самую низкую зарплату предлагали работникам сферы «Образование, наука, языки» — 24 тыс. 521 руб. Ненамного выше летом были предложения для работников «Охраны и безопасности» (24 тыс. 548 руб.) и «Сферы услуг» (25 тыс. 681 руб.).
«Традиционно, осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Если сравнивать с июнем, то на начало сентября число предложений по России выросло на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Количество резюме за аналогичный период также увеличилось — почти на 7%», — рассказал бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.
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