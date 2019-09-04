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Минтранс зафиксировал рост стоимости авиабилетов в России в I полугодии на 7%
4 сентябрь 2019 (09:24)
УрБК, Москва, 04.09.2019. Стоимость авиабилетов в России в I полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой.
«За полгода на 7% (выросла стоимость авиабилетов — прим. ред.)», — сообщила представитель Минстранса, уточнив, что итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.
Тем не менее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году.
«За полгода на 7% (выросла стоимость авиабилетов — прим. ред.)», — сообщила представитель Минстранса, уточнив, что итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.
Тем не менее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году.
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