Новости дня

Минтранс зафиксировал рост стоимости авиабилетов в России в I полугодии на 7%

УрБК, Москва, 04.09.2019. Стоимость авиабилетов в России в I полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой.



«За полгода на 7% (выросла стоимость авиабилетов — прим. ред.)», — сообщила представитель Минстранса, уточнив, что итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.



Тем не менее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:24</span><br /><strong>Минтранс зафиксировал рост стоимости авиабилетов в России в I полугодии на 7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.09.2019. Стоимость авиабилетов в России в I полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089632-mintrans-zafiksiroval-rost-stoimosti-aviabiletov-v-rossii-v-i-polugodii-na-7.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: