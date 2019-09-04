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В Екатеринбурге закрыли движение автотранспорта по улице Черкасской

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В Екатеринбурге до 23 сентября закрыли движение автотранспорта по улице Черкасской — от дома № 2 на улице Чердынской до дома № 24 на улице Черкасской. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«Строители просят жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.

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