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Интернет-банк СКБ-банка вошел в десятку лучших для частных лиц в России

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Интернет-банк СКБ-банка вошел в топ-10 лучших рейтинга Internet Banking Rank 2019 — исследования лучших интернет-сервисов для частных лиц в России, которое проводит агентство MarksWebb. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«СКБ-банк впервые стал участником рейтинга и сразу попал в десятку лучших, заняв 7 место в номинации «Digital Office» (уровень цифрового офиса) и 9 место в категории «Daily Banking» (решение ежедневных задач). Это значит, что в интернет-банке СКБ Онлайн можно не только легко и быстро решить повседневные задачи — например, перевести деньги на другую карту или оплатить «коммуналку», но и получить услуги, за которыми раньше требовалось бы идти в офис — заказать справку или выписку, оформить заявку на кредит, получить консультацию по продуктам банка», — говорится в сообщении.



Во время исследования аналитики MarksWebb и тестовые группы выпускали в банках карты, подключали мобильное приложение, совершали юзабилити-тесты, а также проводили интервью. Учитывались интересы всех возрастных групп: в этом году не менее половины участников исследования были старше 40 лет. В результате эксперты оценили более 500 критериев, в числе которых доступность сервиса, скорость проведения операций, удобство интерфейса и юзабилити, а также качество онлайн-консультаций.

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