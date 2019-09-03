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Житель Сухого Лога Сергей Рябцев задержан сегодня в Москве сотрудниками ФСО

Таким меры были применены к нему после попытки проникнуть в Кремль. По сообщению средств массовой информации, до этого он выходил с одиночным пикетом на Красную площадь и демонстративно стучал каской в двери администрации президента.



Это далеко не первая театрализованная политическая акция Сергея Рябцева. Ранее аналогичные мероприятия он устраивал в Екатеринбурге. Так, летом этого года он вышел с веревкой на шее к администрации губернатора Свердловской области и попытался инсценировать самоубийство.



Сообщение об акции Сергея Рябцева в Москве было распространено от имени депутата Асбестовской городской думы от фракции КПРФ Натальи Крыловой. Ранее Крылова была замечена за организацией видеосъемок акций Рябцева в Екатеринбурге. Еще зимой с протестной акцией против ФОРЭСа на Красную площадь уже выходил другой житель Сухого Лога – Рустам Корелин. Его так же поддерживала Наталья Крылова.



Это дает возможность считать ее организатором целой серией протестных акций, направленных против уральской промышленной компании ФОРЭС. Заказчиками кампании, по мнению наблюдателей, могут выступать конкуренты уральского производителя. При этом непосредственные исполнители акций получили целый ряд последствий в виде штрафов, задержаний, административных дел, увольнений, проигранных суда о защите репутации и других проблем с судебной и правоохранительной системами.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:54</span><br /><strong>Житель Сухого Лога Сергей Рябцев задержан сегодня в Москве сотрудниками ФСО</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Таким меры были применены к нему после попытки проникнуть в Кремль. По сообщению средств массовой информации, до этого он выходил с одиночным пикетом на Красную площадь и демонстративно стучал каской в двери администрации президента.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089629-itel-suhogo-loga-sergey-ryabcev-zaderzhan-segodnya-v-moskve-sotrudnikami-fso.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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