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Житель Сухого Лога Сергей Рябцев задержан сегодня в Москве сотрудниками ФСО
3 сентябрь 2019 (17:54)
Таким меры были применены к нему после попытки проникнуть в Кремль. По сообщению средств массовой информации, до этого он выходил с одиночным пикетом на Красную площадь и демонстративно стучал каской в двери администрации президента.
Это далеко не первая театрализованная политическая акция Сергея Рябцева. Ранее аналогичные мероприятия он устраивал в Екатеринбурге. Так, летом этого года он вышел с веревкой на шее к администрации губернатора Свердловской области и попытался инсценировать самоубийство.
Сообщение об акции Сергея Рябцева в Москве было распространено от имени депутата Асбестовской городской думы от фракции КПРФ Натальи Крыловой. Ранее Крылова была замечена за организацией видеосъемок акций Рябцева в Екатеринбурге. Еще зимой с протестной акцией против ФОРЭСа на Красную площадь уже выходил другой житель Сухого Лога – Рустам Корелин. Его так же поддерживала Наталья Крылова.
Это дает возможность считать ее организатором целой серией протестных акций, направленных против уральской промышленной компании ФОРЭС. Заказчиками кампании, по мнению наблюдателей, могут выступать конкуренты уральского производителя. При этом непосредственные исполнители акций получили целый ряд последствий в виде штрафов, задержаний, административных дел, увольнений, проигранных суда о защите репутации и других проблем с судебной и правоохранительной системами.
Это далеко не первая театрализованная политическая акция Сергея Рябцева. Ранее аналогичные мероприятия он устраивал в Екатеринбурге. Так, летом этого года он вышел с веревкой на шее к администрации губернатора Свердловской области и попытался инсценировать самоубийство.
Сообщение об акции Сергея Рябцева в Москве было распространено от имени депутата Асбестовской городской думы от фракции КПРФ Натальи Крыловой. Ранее Крылова была замечена за организацией видеосъемок акций Рябцева в Екатеринбурге. Еще зимой с протестной акцией против ФОРЭСа на Красную площадь уже выходил другой житель Сухого Лога – Рустам Корелин. Его так же поддерживала Наталья Крылова.
Это дает возможность считать ее организатором целой серией протестных акций, направленных против уральской промышленной компании ФОРЭС. Заказчиками кампании, по мнению наблюдателей, могут выступать конкуренты уральского производителя. При этом непосредственные исполнители акций получили целый ряд последствий в виде штрафов, задержаний, административных дел, увольнений, проигранных суда о защите репутации и других проблем с судебной и правоохранительной системами.
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