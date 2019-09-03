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Численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. На 1 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек. Об этом говорится в материалах департамента по труду и занятости Свердловской области.



Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября в Екатеринбурге составляет 0,54%. Это вдвое ниже, чем в среднем по региону (1,14%).



Биржи труда уральской столицы в настоящее время предлагают соискателям 16 тыс. 571 вакансию.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:24</span><br /><strong>Численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. На 1 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек. Об этом говорится в материалах департамента по труду и занятости Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089626-chislennost-oficialno-zaregistrirovannyh-bezrabotnyh-v-ekaterinburge-sostavlyaet-3-tys-877-chelovek.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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