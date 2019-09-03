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Численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек
3 сентябрь 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. На 1 сентября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Екатеринбурге составляет 3 тыс. 877 человек. Об этом говорится в материалах департамента по труду и занятости Свердловской области.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября в Екатеринбурге составляет 0,54%. Это вдвое ниже, чем в среднем по региону (1,14%).
Биржи труда уральской столицы в настоящее время предлагают соискателям 16 тыс. 571 вакансию.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября в Екатеринбурге составляет 0,54%. Это вдвое ниже, чем в среднем по региону (1,14%).
Биржи труда уральской столицы в настоящее время предлагают соискателям 16 тыс. 571 вакансию.
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