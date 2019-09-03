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Уральский бизнес не использует экспортный потенциал
3 сентябрь 2019 (17:06)
В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы». В ходе мероприятия спикеры рассказали об основных проблемах, которые мешают свердловскому малому и среднему бизнесу выходить на зарубежные рынки и наращивать экспортные поставки.
Руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Илья Сулла считает, что основным барьером является менталитет предпринимателей.
«У нас большой внутренний рынок. Многие бизнесмены могут успешно работать в России и никогда не испытывать потребности выйти на зарубежные рынки. Для сравнения, в небольших странах, таких как Нидерланды, нет возможности развивать компанию внутри страны. Поэтому местные предприниматели изначально заточены на экспорт. Они строят свой бизнес, развивают технологии таким образом, чтобы в будущем продавать свою продукцию по всей Европе, по всему миру. В этом смысле у них есть чему поучиться. Нам тоже необходимо научиться мыслить глобально», — рассказал И. Сулла.
Еще одной проблемой является не самое удачное географическое расположение Среднего Урала.
«Мы находимся достаточно далеко от любой границы. Поэтому у бизнеса повышенные затраты на доставку продукции, к примеру, в Европу или на Дальний Восток. В этом смысле мы являемся менее конкурентоспособными. Зато у нас есть «мозги». Наши компании могут придумывать такие товары и технологии, которые бы продавались за границу. То есть относительно далекое местоположение стимулирует нас отправлять на экспорт высокотехнологичные товары, где не так высока доля транспортных расходов в структуре себестоимости», — заявил И. Сулла.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавляет, что многие предприятия малого и среднего бизнеса не хотят выходить на зарубежные рынки из-за дефицита финансовых ресурсов.
«Мне кажется, ни одна страна не имеет таких сложных условий финансирования. У нас невозможно получить кредит под нормальный процент. Еще одна проблема — трудности при возврате НДС. Сначала предприятие поставляет продукцию за рубеж. Потом начинается эпопея с шестимесячным «мытарством» по возвращению уплаченного налога. Есть такие проблемы», — полагает А. Беседин.
Участник образовательной программы бизнес-школы Сколково и Российского экспортного центра Виктор Уткин отмечает важность инструментов господдержки предприятий при выходе на зарубежные рынки.
Руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Илья Сулла считает, что основным барьером является менталитет предпринимателей.
«У нас большой внутренний рынок. Многие бизнесмены могут успешно работать в России и никогда не испытывать потребности выйти на зарубежные рынки. Для сравнения, в небольших странах, таких как Нидерланды, нет возможности развивать компанию внутри страны. Поэтому местные предприниматели изначально заточены на экспорт. Они строят свой бизнес, развивают технологии таким образом, чтобы в будущем продавать свою продукцию по всей Европе, по всему миру. В этом смысле у них есть чему поучиться. Нам тоже необходимо научиться мыслить глобально», — рассказал И. Сулла.
Еще одной проблемой является не самое удачное географическое расположение Среднего Урала.
«Мы находимся достаточно далеко от любой границы. Поэтому у бизнеса повышенные затраты на доставку продукции, к примеру, в Европу или на Дальний Восток. В этом смысле мы являемся менее конкурентоспособными. Зато у нас есть «мозги». Наши компании могут придумывать такие товары и технологии, которые бы продавались за границу. То есть относительно далекое местоположение стимулирует нас отправлять на экспорт высокотехнологичные товары, где не так высока доля транспортных расходов в структуре себестоимости», — заявил И. Сулла.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавляет, что многие предприятия малого и среднего бизнеса не хотят выходить на зарубежные рынки из-за дефицита финансовых ресурсов.
«Мне кажется, ни одна страна не имеет таких сложных условий финансирования. У нас невозможно получить кредит под нормальный процент. Еще одна проблема — трудности при возврате НДС. Сначала предприятие поставляет продукцию за рубеж. Потом начинается эпопея с шестимесячным «мытарством» по возвращению уплаченного налога. Есть такие проблемы», — полагает А. Беседин.
Участник образовательной программы бизнес-школы Сколково и Российского экспортного центра Виктор Уткин отмечает важность инструментов господдержки предприятий при выходе на зарубежные рынки.
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