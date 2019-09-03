Уральский бизнес не использует экспортный потенциал

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской инициативы». В ходе мероприятия спикеры рассказали об основных проблемах, которые мешают свердловскому малому и среднему бизнесу выходить на зарубежные рынки и наращивать экспортные поставки.Руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Илья Сулла считает, что основным барьером является менталитет предпринимателей.«У нас большой внутренний рынок. Многие бизнесмены могут успешно работать в России и никогда не испытывать потребности выйти на зарубежные рынки. Для сравнения, в небольших странах, таких как Нидерланды, нет возможности развивать компанию внутри страны. Поэтому местные предприниматели изначально заточены на экспорт. Они строят свой бизнес, развивают технологии таким образом, чтобы в будущем продавать свою продукцию по всей Европе, по всему миру. В этом смысле у них есть чему поучиться. Нам тоже необходимо научиться мыслить глобально», — рассказал И. Сулла.Еще одной проблемой является не самое удачное географическое расположение Среднего Урала.«Мы находимся достаточно далеко от любой границы. Поэтому у бизнеса повышенные затраты на доставку продукции, к примеру, в Европу или на Дальний Восток. В этом смысле мы являемся менее конкурентоспособными. Зато у нас есть «мозги». Наши компании могут придумывать такие товары и технологии, которые бы продавались за границу. То есть относительно далекое местоположение стимулирует нас отправлять на экспорт высокотехнологичные товары, где не так высока доля транспортных расходов в структуре себестоимости», — заявил И. Сулла.Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавляет, что многие предприятия малого и среднего бизнеса не хотят выходить на зарубежные рынки из-за дефицита финансовых ресурсов.«Мне кажется, ни одна страна не имеет таких сложных условий финансирования. У нас невозможно получить кредит под нормальный процент. Еще одна проблема — трудности при возврате НДС. Сначала предприятие поставляет продукцию за рубеж. Потом начинается эпопея с шестимесячным «мытарством» по возвращению уплаченного налога. Есть такие проблемы», — полагает А. Беседин.Участник образовательной программы бизнес-школы Сколково и Российского экспортного центра Виктор Уткин отмечает важность инструментов господдержки предприятий при выходе на зарубежные рынки.