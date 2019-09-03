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Официальный курс доллара США вырос на 28 коп., евро — на 3 коп.

3 сентябрь 2019 (17:05)

УрБК, Москва, 03.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 28 коп. до 66,91 руб., евро — на 3 коп. до 73,20 руб.

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