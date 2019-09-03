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Объем ФНБ за август 2019 года вырос до 8,17 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.09.2019. По состоянию на 1 сентября 2019 года объем ФНБ составил 8 трлн 170 млрд 491,4 млн руб., что эквивалентно 122 млрд 883,6 млн долл. США. Об этом говорится в сообщении Минфина России.



Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 августа 2019 года составила 672,8 млн долл. США, что эквивалентно 44 млрд 734,7 млн руб. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 августа 2019 года составила 17 млрд 21,5 млн руб.



«Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 24 млрд 92,5 млн руб., что эквивалентно 371,4 млн долл. США», — говорится в сообщении.

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