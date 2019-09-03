Новости дня
В Магнитогорске по иску администрации города предприниматель восстановил фасад здания
3 сентябрь 2019 (16:14)
УрБК, Челябинск, 03.09.2019. Администрация города Магнитогорска потребовала восстановить фасад парикмахерской, отчистив его от материала, которым он был окрашен, а также совершить отделочные работы крыльца и цоколя помещения в едином стиле и единой цветовой гамме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Срок, установленный после вступления судебного решения в законную силу, предприниматель проигнорировал.
«Предупреждение о применении мер принудительного исполнения в случае неисполнения судебного решения в виде взыскания исполнительского сбора, ограничения выезда за границу, привлечения к административной ответственности заставило предпринимателя ускорить процесс ремонта входной группы в соответствии с требованиями исполнительного документа», — говорится в сообщении.
Для очистки фасада и новой покраски предпринимателю потребовалась ровно неделя. Судебные приставы вместе с представителем взыскателя оценили проведенные работы и пришли к выводу, что судебное решение выполнено в полном объеме.
Срок, установленный после вступления судебного решения в законную силу, предприниматель проигнорировал.
«Предупреждение о применении мер принудительного исполнения в случае неисполнения судебного решения в виде взыскания исполнительского сбора, ограничения выезда за границу, привлечения к административной ответственности заставило предпринимателя ускорить процесс ремонта входной группы в соответствии с требованиями исполнительного документа», — говорится в сообщении.
Для очистки фасада и новой покраски предпринимателю потребовалась ровно неделя. Судебные приставы вместе с представителем взыскателя оценили проведенные работы и пришли к выводу, что судебное решение выполнено в полном объеме.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы снесли незаконный киоск в центре Екатеринбурга
- Администрация Режевского городского округа заплатит 50 тыс. рублей за неубранные свалки
- В Нижнем Тагиле суд обязал ООО «Вавилон» демонтировать рекламные конструкции
- Судебные приставы взыскали с жительницы Новоуральска 100 тыс. руб. долга за коммунальные услуги
- Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, устанавливающий минимальный размер исполнительского сбора в размере 500 рублей