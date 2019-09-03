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В Магнитогорске по иску администрации города предприниматель восстановил фасад здания

УрБК, Челябинск, 03.09.2019. Администрация города Магнитогорска потребовала восстановить фасад парикмахерской, отчистив его от материала, которым он был окрашен, а также совершить отделочные работы крыльца и цоколя помещения в едином стиле и единой цветовой гамме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.



Срок, установленный после вступления судебного решения в законную силу, предприниматель проигнорировал.



«Предупреждение о применении мер принудительного исполнения в случае неисполнения судебного решения в виде взыскания исполнительского сбора, ограничения выезда за границу, привлечения к административной ответственности заставило предпринимателя ускорить процесс ремонта входной группы в соответствии с требованиями исполнительного документа», — говорится в сообщении.



Для очистки фасада и новой покраски предпринимателю потребовалась ровно неделя. Судебные приставы вместе с представителем взыскателя оценили проведенные работы и пришли к выводу, что судебное решение выполнено в полном объеме.

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