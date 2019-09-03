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Росстандарт утвердил ГОСТы на холодный чай и кофе
3 сентябрь 2019 (15:47)
УрБК, Москва, 03.09.2019. Росстандарт РФ утвердил ГОСТы на холодный чай и кофе. Они вводятся в действие с 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены в качестве национальных стандартов ГОСТ 34548-2019 «Чай холодный. Технические условия» и ГОСТ 34550-2019 «Кофе холодный. Технически условия», — говорится в сообщении.
Теперь готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 г на 1 куб. дм сухого экстракта чая, а холодный кофе — не менее 10 г кофе на 1 куб. дм. Также в состав этих напитков не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества. Кроме того, не допускается искусственная газация продукта.
«Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». К межгосударственным стандартам, разработанным РФ, присоединились Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан», — отмечает пресс-служба.
«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены в качестве национальных стандартов ГОСТ 34548-2019 «Чай холодный. Технические условия» и ГОСТ 34550-2019 «Кофе холодный. Технически условия», — говорится в сообщении.
Теперь готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 г на 1 куб. дм сухого экстракта чая, а холодный кофе — не менее 10 г кофе на 1 куб. дм. Также в состав этих напитков не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества. Кроме того, не допускается искусственная газация продукта.
«Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». К межгосударственным стандартам, разработанным РФ, присоединились Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан», — отмечает пресс-служба.
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